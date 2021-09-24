Фетисов прокомментировал назначение Знарка главным тренером сборной России

Депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал назначение Олега Знарка главным тренером сборной России по хоккею. По его мнению, российская команда нацелена на победу.

Фетисов обратил внимание на то, что решение озвучил лично глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, и выразил надежду, что оно было взвешенным. «Нет команды [бывшего тренера сборной Валерия] Брагина или Знарка, есть национальная команда. И хочется пожелать ей удачи, так как на Олимпиаде в Пекине будут собраны лучшие хоккеисты мира», — заявил он.

По мнению Фетисова, российскую сборную, которая поедет на Игры-2022, не стоит сравнивать с командой, которая выступала на последнем чемпионате мира, так как на Олимпиаде выступят игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Мы будем играть против лучших хоккеистов и одних из самых известных тренеров мира. Турнир будет интересный. И цель у команды одна — выиграть Олимпийские игры. Иначе смысла туда ехать нет», — подытожил он.

О назначении Знарка было объявлено ранее 24 сентября. Соглашение с 58-летним специалистом рассчитано на один год. Глава ФХР Третьяк заявил, что Знарок пользуется уважением у игроков НХЛ, поэтому сможет сплотить команду.

Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год. Под его руководством российские хоккеисты одержали победу на чемпионате мира-2014 и завоевали золотые медали на Играх в Пхенчхане в 2018 году.