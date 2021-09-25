Названа цель Знарка на посту главного тренера сборной России по хоккею

Член правления Федерации хоккея России (ФХР), бывший игрок сборной СССР, России и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский назвал цель Олега Знарка на посту главного тренера сборной России по хоккею. Его слова приводит РБК.

Каменский заявил, что сборная России должна постараться выиграть золотые медали Олимпийских игр в Пекине. «У нашей сборной есть все шансы, но это хоккей, здесь побеждает сильнейший. Посмотрим, кто станет сильнейшим на предстоящей Олимпиаде», — подчеркнул он.

О назначении Знарка стало известно ранее в пятницу, 24 сентября. Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что с тренером подписан контракт на год. Позже телеведущий Дмитрий Губерниев опроверг заключение соглашения, отметив, что пока идут консультации.

Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год. Под его руководством россияне одержали победу на чемпионате мира-2014 и завоевали золотые медали на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.