Павел Буре отреагировал на назначение Знарка главным тренером сборной России

Чемпион мира и призер Олимпиад в составе сборной России по хоккею Павел Буре поддержал решение назначить Олега Знарка главным тренером национальной команды. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен назвал приглашение специалиста сильным ходом. Он положительно отреагировал на эту кандидатуру, так как у Знарка есть опыт побед на крупных соревнованиях. Буре также заявил, что тренер хорошо знаком с принципами работы сборной и знает многих игроков.

О назначении Знарка стало известно ранее в пятницу, 24 сентября. Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что с тренером подписан контракт на год. Позже телеведущий Дмитрий Губерниев опроверг заключение соглашения, отметив, что пока идут консультации.

Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 годы. Под его руководством россияне одержали победу на чемпионате мира-2014 и завоевали золотые медали на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.