В ФХР опровергли информацию о назначении Знарка на пост главного тренера сборной

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк: контракт со Знарком еще не подписан

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал информацию о назначении на пост главного тренера хоккейной сборной Олега Знарка. Об этом сообщает ТАСС.

«Прозвучало много мнений, поэтому пока контракт со Знарком не подписан. Мы собрали много экспертов», — заявил Третьяк. Он подчеркнул, что на сайте федерации сообщат о развитии ситуации.

О приглашении Знарка в сборную заявил сам Третьяк 24 сентября. Тогда глава ФХР отметил, что контракт со специалистом рассчитан на год.

Знарок работал в сборной России с 2014-го по 2018 год. Вместе с ним команда завоевала золото на чемпионате мира в 2014 году и стала сильнейшей на Олимпиаде в Пхенчхане.

На клубном уровне Знарок возглавлял санкт-петербургский СКА и московское «Динамо». Он трижды становился обладателем Кубка Гагарина.