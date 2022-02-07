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В МИД назвали неотложным вопрос о предоставлении России гарантий безопасности

Представитель МИД Ермаков заявил о «критической массе» проблем в отношения России и Запада

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Вопрос о предоставлении России гарантий безопасности стал неотложным из-за накопления «критической массы» проблем в отношениях России и Запада. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

По словам представителя министерства, необходимость правовых гарантий подвинула на второй план ряд других важных аспектов стратегической повестки дня. Ермаков напомнил, что ключевым требованием к США и НАТО является недопустимость дальнейшего расширения Североатлантического альянса и необходимость возврата к границам 1997 года.

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Ранее в МИД России заявили, что Москва отвергает возможность отказа от требований о нерасширении НАТО. Источник в министерстве подчеркнул, что Западу не ставятся нереалистичные условия, например, о выходе кого-либо из Североатлантического альянса или роспуске этой организации. В МИД также сообщили, что переговоры России и Запада по гарантиям безопасности продолжатся в ближайшее время, однако в настоящее время никаких конкретных договоренностей о датах, сроках и уровнях пока нет.

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Анжелика Бережная
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