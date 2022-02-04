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МИД отверг возможность отказа России от требований о нерасширении НАТО

МИД РФ: Россия не откажется от требований о нерасширении НАТО

Фото: Pixabay

Источник в МИД России заявил ТАСС, что Москва отвергает возможность отказа от требований о нерасширении НАТО. Он подчеркнул, что Западу не ставятся нереалистичные условия, например, о выходе кого-либо из Североатлантического альянса или роспуске этой организации.

«Наши оппоненты сами себя загнали в угол позорными рассуждениями о том, что расширение НАТО безальтернативно. Мы не отступимся от своего требования и будем смотреть, с каким позором они в итоге будут отступать от этой своей позиции», — указал собеседник агентства.

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В МИД также сообщили, что переговоры России и Запада по гарантиям безопасности продолжатся в ближайшее время, однако в настоящее время никаких конкретных договоренностей о датах, сроках и уровнях пока нет.

Представитель дипведомства добавил, что Москва разочарована отсутствием «движения навстречу России» по главным требованиям в этой сфере, однако отмечается серьезность подхода оппонентов в ряде вопросов, например, контроля за вооружениями.

В МИД заключили, что о реальном шаге Запада навстречу говорить сложно, однако положительным моментом является проявление интереса к продолжению диалога.

Ранее 4 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ждет от стран Запада четкого ответа по вопросу того, как они понимают принцип неделимости безопасности.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров выразил озабоченность позицией США и стран НАТО по неделимости безопасности. Он подчеркнул, что ответ на его послание не должен занять много времени, так как речь идет о понимании, на основании которого государства альянса подписали соответствующие обязательства.

Марина Совина
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