Россиян предупредили о резком взлете цен на путевки в Турцию

Туроператоры рассказали о высоком спросе на путевки в Турцию среди россиян и предупредили о резком взлете цен на отдых после окончания акции раннего бронирования. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в компании PEGAS Touristik предсказали, что к началу апреля стоимость туров может вырасти на 25-40 процентов. В PAC Group добавили, что в сегменте дорогих пятизвездочных отелей рост цен составит 50 процентов.

Также специалисты предупредили, что к летнему сезону не стоит ожидать появления горящих туров — направление популярно не только у россиян, но и у туристов из европейских стран, поэтому свободных мест в отелях почти не будет.

«Горящие туры в Турцию в привычном для российских туристов представлении крайне маловероятны в ходе самого летнего сезона. С подтверждением мест в хороших отелях в сезон могут быть сложности», — отметили в ANEX Tour. «Летом горящих туров в отели Турции с хорошим сочетанием цена-качество точно ждать не стоит», — подтвердили в «Интуристе».

Ранее в январе эксперты АТОР сообщили, что Турция стала самым популярным среди российских туристов направлением в рамках акции по раннему бронированию туров на летний сезон 2022 года. Доля Турции в общем объеме ранних бронирований составила 70 процентов.