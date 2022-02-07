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Судья в отставке оценил эффект от расширения пределов самообороны в России

Экс-судья Комсолев назвал необходимым расширение пределов самообороны в России

Фото: Shutterstock

Расширение пределов самообороны в России является необходимой мерой, потому что лицо, на жизнь или имущество которого посягают, должно иметь возможность обороняться, считает правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил эффект от такого нововведения.

Ранее россиянам захотели дать право на превышение допустимой самообороны в случае угрозы для жизни, а также в целях защиты родственников и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Депутаты Госдумы направили соответствующий законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ» на отзыв в правительство и Верховный суд.

Что изменится

В соответствии с Конституцией граждане имеют право защищать свою жизнь, жизнь близких и свое жилище любыми способами, отметил Комсолев. По словам экс-судьи, расширение пределов самообороны приведет к уменьшению количества связанных с этим преступлений, а также повысит уровень охраны имущества и уменьшит последствия и ответственность для лиц, которые самообороняются.

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По его словам, за 2021 год за превышение необходимой самообороны, которое привело к убийству, были осуждены 132 человека, еще около 200 человек были осуждены за причинение тяжкого или среднего вреда здоровью.

Если обсуждаемые изменения в части самообороны будут приняты и вступят в законную силу, этих людей не освободят. Однако поправки коснутся тех граждан, в отношении которых в этот момент будет идти следствие или осуществляться судебное производство, пояснил экс-судья.

Спорные ситуации

Тем не менее понятие самообороны нуждается в разъяснениях касательно ее допустимости со стороны Верховного суда, так как зачастую в этой области возникает много спорных ситуаций. «Например, жертва проникает в жилище, а самообороняющееся лицо, например, боксер. И в результате данного нападения преступник получает травмы, иногда несовместимые с жизнью, и тут наступает самый главный вопрос: как и в каких пределах человек мог защититься?» — поделился Комсолев.

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В то же время этот закон накладывается на другой — поправки о расширении прав полицейских, которые позволили сотрудникам внутренних дел проникать без согласия собственников в жилище при угрозе жизни и правам человека, отметил экс-судья.

«Например, спит семья, проникает преступник, и сотрудник полиции, видя это, лезет вслед за ним. Преступник убегает, а сотрудник остается, и все это видит собственник жилья. Как в этом случае быть? Проникновение обоих налицо, и, вполне возможно, сотрудник может находиться не в форме, и его действия могут быть расценены как посягающие. Но он может быть и при исполнении», — уточнил Комсолев.

Ранее депутат Госдумы Юрий Синельщиков заявил, что безграничных возможностей у обороняющегося при незаконном проникновении в дом быть не может. Оборона, по его словам, не может быть преждевременной или запоздалой, она должна соответствовать средствам.

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Екатерина Смирная
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