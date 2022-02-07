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В Госдуме высказались об идее разрешить любые способы защиты при обороне дома

Депутат ГД Синельщиков заявил, что безграничных возможностей при защите дома быть не может

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Безграничных возможностей у обороняющегося при незаконном проникновении в дом быть не может. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. Его слова 7 февраля приводит РИА Новости.

Он также отметил, что всегда есть пределы обороны, а подобная инициатива нуждается в тщательном изучении. Оборона, по мнению Синельщикова, не может быть преждевременной или запоздалой, она должна соответствовать средствам.

«Простой пример с запоздалой обороной: человек убегает из дома, он уже у ворот, а ему в спину стреляют из ружья. Это превышение обороны», — уточнил он.

Ранее стало известно, что россиянам захотели дать право на превышение допустимой самообороны в случае угрозы для жизни, а также в целях защиты родственников и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру.

Депутаты Госдумы направили законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ» на отзыв в правительство и Верховный суд. Авторы документа предлагают предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, а также жизни родственников в случае нападения.

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Евгения Куликова
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