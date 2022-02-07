Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил лишить Украину электричества в случае войны с Россией. Об этом он высказался в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву. Запись их беседы опубликована на YouTube-канале «Соловьев Live».

Глава государства пообещал прекратить поставки электричества и горюче-смазочных материалов (ГСМ) Украине в том случае, если Киев вступит в военное противостояние с Москвой и начнет проводить боевые действия в Донбассе.

«Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе, и электричества», — отметил президент.

Ранее Лукашенко заявил о своем намерении вернуть Украину в «лоно славянства». По его мнению, связь славянских народов необходимо сберечь во что бы то ни стало, поскольку это важнее, чем надуманные обиды и местечковые амбиции.