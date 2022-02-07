Пентагон высказался о наращивании сил России у фланга НАТО

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби высказался о наращивании сил РФ у восточного фланга НАТО, заявив, что США не видят никакой прямой угрозы. Его слова приводит ТАСС.

«Никаких специфических или дополнительных угроз от России восточному флангу НАТО нет», — заявил Кирби.

При этом он заявил, что США якобы по-прежнему видят большое скопление российских войск на границе РФ и Украины, а также в Белоруссии. «Но ничего напрямую не представляет угрозу восточному флангу НАТО», — заявил он.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили ситуацию вокруг Украины и укрепление восточного фланга НАТО. Согласно сообщению, речь шла об усилиях союзников по НАТО, партнеров США в ЕС, стран Большой семерки и других партнеров по реагированию на «продолжающееся наращивание присутствия российских ВС у границ Украины».

Сообщения о «планах России по вторжению на Украину» появились в американских СМИ осенью 2021 года. Их быстро подхватили американские и украинские политики. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружений из стран НАТО. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.