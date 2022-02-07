В Госдепе рассказали о работе по увеличению военной помощи Украине

Американская администрация тесно сотрудничает с Конгрессом США и зарубежными союзниками для увеличения объемов военной помощи Украине. Об этом во время пресс-конференции рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен, его слова приводит ТАСС.

«Мы продолжаем тесно работать с Конгрессом, а также союзниками и партнерами, чтобы существенно увеличить объемы помощи Украине и помочь ей подготовиться защищать себя», — заявил глава Госдепа. По его словам, в 2021 году Вашингтон предоставил Киеву 650 миллионов долларов на нужды укрепления обороноспособности.

Он также напомнил, что США разрешили своим союзникам поставлять Украине американскую военную технику и развернули в Европе дополнительные силы. Все американские подразделения в регионе были переведены в состояние повышенной боевой готовности, чтобы укрепить восточный фланг НАТО.

Ранее Энтони Блинкен и министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины и укрепление восточного фланга НАТО. Согласно сообщению, речь шла об усилиях союзников по НАТО, партнеров США в ЕС, стран Большой семерки и других партнеров по реагированию на «продолжающееся наращивание присутствия российских ВС у границ Украины».