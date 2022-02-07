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Путин помог Макрону разобраться с устройством-переводчиком

Путин во время переговоров в Кремле помог Макрону разобраться с устройством для перевода

Президент России Владимир Путин во время российско-французских переговоров, проходящих в Москве, помог разобраться с устройством-переводчиком своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале РБК.

Сначала Путин уточнил за кадром, как будут переводить слова двух лидеров на переговорах. Затем он заметил, что на столе перед президентами лежат устройства для синхронного перевода.

Президент России начал говорить, но, вероятно, увидел, что его французский коллега не смог разобраться с устройством. После этого Путин остановился и жестом показал Макрону, что ему нужно надеть наушник, после чего президенты смогли понимать друг друга.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал основные темы, которые в ходе встречи обсудят Путин с Макроном. По его словам, в переговорах будет преобладать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, а также тема гарантий безопасности для России.

Никита Абрамов
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