Песков назвал основные темы встречи Путина и Макрона в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал основные темы, которые в ходе встречи обсудят российский лидер Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает ИА Regnum.

Переговоры лидеров двух стран начнутся 7 февраля около 17:00 по московскому времени.

«Очевидно, что будет абсолютно доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для России, все, что связано с этими основными проблемами», — поделился представитель Кремля.

По словам Пескова, после встречи состоится рабочий обед и совместная пресс-конференция.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков добавил, что ситуация в отношениях России и Европы сейчас слишком сложная, чтобы ожидать серьезных изменений от одной встречи. В то же время представитель Кремля заявил, что в Москве ожидают «весьма субстантивного и продолжительного» разговора от лидеров двух стран.