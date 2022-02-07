Кремль ответил на вопрос об ожиданиях от встречи Путина и Макрона

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве не ждут «решительных переломов» от предстоящей встречи президента Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков добавил, что ситуация в отношениях России и Европы сейчас слишком сложная, чтобы ожидать серьезных изменений от одной встречи.

В то же время представитель Кремля заявил, что в Москве ожидают «весьма субстантивного и продолжительного» разговора от лидеров двух стран.

Встреча Путина и Макрона пройдет в Кремле в понедельник, 7 февраля. Центральными темами для обсуждения станет ситуация на Украине, а также гарантии безопасности для России от стран НАТО. По итогам мероприятия запланирована пресс-конференция.