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Путин проведет встречу с президентом Франции Макроном в Кремле

Президент Франции Макрон встретится с Владимиром Путиным в Москве 7 февраля

Фото: Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Москве 7 Февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча пройдет в Кремле. Основной целью визита станет недопущение эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва надеется получить от французского лидера ответы на озабоченность России, связанную с гарантиями безопасности. По итогам встречи запланирована пресс-конференция.

Ранее Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche рассказал, что главной темой встречи станет ситуация вокруг Украины. Президент уверен, что встреча с Путиным позволит избежать реального военного конфликта.

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Анжелика Бережная
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