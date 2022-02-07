В ДНР сообщили о появлении в Донбассе польских наемников

Разведка Народной милиции (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) располагает сведениями о прибытии в Донбасс польских наемников. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин, передает ТАСС.

По его словам, в районе населенного пункта Попасная разведчики зафиксировали появление двух вооруженных групп в количестве до двадцати человек, разговаривающих на польском языке. Басурин добавил, что туда они прибыли для выполнения задач в зоне ответственности 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Их задача — проведение совместно с подразделениями украинских сил специальных операций точечных диверсионно-террористических актов, направленных на выведение из строя объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и запугивание местного населения», — пояснил он.