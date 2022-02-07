Женщина застряла посреди озера на надувном матрасе на два дня и чудом выжила

В штате Оклахома, США, женщина застряла на надувном матрасе посреди огромного озера Тексома и выжила из-за случайности. Об этом сообщает NBC News.

По данным издания, американку, чья личность не раскрывается, заметили машинисты проезжающего мимо поезда. Экипаж остановил состав и связался с диспетчером, чтобы вызвать экстренные службы.

Как рассказала представитель железнодорожной компании BNSF Railway Лена Кент (Lena Kent), женщина плавала по озеру два дня при температуре минус 15 градусов по Цельсию, поэтому ее спасение можно назвать чудом. По словам очевидцев, ее обнаружили в критическом состоянии — с переохлаждением и кровоточащими порезами на руках.

Пострадавшую унесло в озеро после того, как она с еще одним мужчиной пыталась переплыть с одной лодки на другую с помощью надувного матраса.

Ранее в августе 2021 года двух детей, отдыхавших в Крыму, унесло в открытое море во время купания на надувном матрасе. Спасатели оперативно нашли пострадавших и эвакуировали их катером в безопасное место. Медицинская помощь им не потребовалась.