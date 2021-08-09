Отдыхавших в Севастополе детей унесло в открытое море на матрасе

Двух детей, отдыхавших в Крыму, унесло в открытое море во время купания на надувном матрасе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра гражданской защиты города.

Отмечается, что инцидент произошел в минувшие выходные в Севастополе в бухте Соленая Гагаринского района. На помощь детям было оперативно отправлено спасательное судно.

«Спасатели нашли пострадавших и эвакуировали их катером в безопасное место. Медицинская помощь не потребовалась», — рассказали в ведомстве и добавили, что в поисковых работах участвовали четыре сотрудника.

Ранее сообщалось, что отдыхавшую в Анапе россиянку унесло в Черное море на надувном матрасе — спасатели обнаружили девушку в километре от берега. Туристка отдыхала на пляже вместе с семьей в станице Благовещенская недалеко от города. Заметив долгое отсутствие девушки, родственники обратились к дежурным спасателям — они добрались до россиянки и успешно доставили ее на берег.