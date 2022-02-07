Вирусолог назвал сроки вакцинации после перенесенного омикрона

Перенесшим омикрон-штамм коронавируса можно вакцинироваться через полгода после выздоровления. Такие сроки назвал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, его слова приводит «Газета.Ru».

«По факту мы видим, что люди, которые переболели уханьской формой, они все еще не болеют и дельтой, и омикроном, хотя омикрон, казалось бы, он настолько отличается, так сильно изменился», — рассказал он, отметив, что повторно заболевает минимальное количество людей.

Вирусолог объяснил, что после перенесенного омикрона россиянам следует вакцинироваться через полгода. Однако гражданам из группы риска, например, пожилым, следует привиться вскоре после выздоровления.

Ранее доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов развеял миф о вреде прививки от COVID-19. Он заявил, что вакцина от коронавируса является тренировкой для иммунитета и не разрушает его.