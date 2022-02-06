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Вирусолог развеял миф о вреде вакцины от коронавируса для иммунитета

Вирусолог Нетесов заявил, что вакцина от коронавируса не разрушает иммунитет

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Вакцина от коронавируса является тренировкой для иммунитета и не разрушает его. Миф о вреде прививки развеял завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов в разговоре с URA.RU.

По словам специалиста, если коронавирус проникнет в организм и вызовет инфекцию, то в теле будет производиться около 20 разных вирусных белков. Кроме того, коронавирус в результате размножения может разрушать клетки, где есть ACE2 рецепторы. При применении вакцин производится лишь один вирусный белок — S-белок.

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Вирусолог отметил, что содержащийся в вакцинах или производимый ими S-белок имеет негативные свойства, но взамен человек получает устойчивую защиту против инфекции. Таким образом, если вирус попадает в защищенный организм, он размножается в десятки тысяч раз меньше, чем в организме без иммунизации. Нетесов пояснил, что при защите происходит имитация самой инфекции, но практически без последствий.

«Вакцина для того, чтобы не повысить даже, а инициировать предохранительный иммунитет против инфекции», — заключил он.

Ранее сообщалось, что часть людей, вакцинированных от коронавируса, могут быть подвержены эффекту ноцебо, при котором человек жалуется на нежелательные реакции, не имеющие к прививке никакого отношения. Как рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, после первой прививки подобный эффект возникает у 70 процентов людей, которые жалуются на побочные реакции, после второй — у 50 процентов.

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Майя Гавашели
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