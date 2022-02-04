Иммунолог рассказал о необычном эффекте вакцинации от коронавируса

Часть людей, вакцинированных от COVID-19, могут быть подвержены эффекту ноцебо — состоянию, когда человек жалуется на нежелательные реакции после прививки, при этом они не имеют к инъекции никакого отношения. О таком необычном эффекте рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает Ura.ru.

«Сравнили группы вакцин с группой плацебо, и поняли, что у плацебников очень частые нежелательные явления. Им не ввели ничего значимого, а у них масса нежелательных явлений выявляется», — рассказал Крючков.

Он добавил, что после первой прививки подобный эффект возникает у 70 процентов людей, которые жалуются на побочные реакции, после второй — у 50 процентов.

Согласно исследованию, так же происходит и с вакцинами от гриппа. С эффектом ноцебо могут быть связаны головные боли, недомогание и слабость, подытожил Крючков.

Ранее врач Марьяна Лысенко предрекла регулярную вакцинацию от коронавируса в будущем. Такое же мнение высказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он предсказал сезонность вакцинации и заболеваемости COVID-19. Маски также надо будет носить в сезон, отметил Проценко.