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Иммунолог рассказал о необычном эффекте вакцинации от коронавируса

Иммунолог Крючков назвал необычным последствием вакцинации от коронавируса эффект ноцебо

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Часть людей, вакцинированных от COVID-19, могут быть подвержены эффекту ноцебо — состоянию, когда человек жалуется на нежелательные реакции после прививки, при этом они не имеют к инъекции никакого отношения. О таком необычном эффекте рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает Ura.ru.

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«Сравнили группы вакцин с группой плацебо, и поняли, что у плацебников очень частые нежелательные явления. Им не ввели ничего значимого, а у них масса нежелательных явлений выявляется», — рассказал Крючков.

Он добавил, что после первой прививки подобный эффект возникает у 70 процентов людей, которые жалуются на побочные реакции, после второй — у 50 процентов.

Согласно исследованию, так же происходит и с вакцинами от гриппа. С эффектом ноцебо могут быть связаны головные боли, недомогание и слабость, подытожил Крючков.

Ранее врач Марьяна Лысенко предрекла регулярную вакцинацию от коронавируса в будущем. Такое же мнение высказал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он предсказал сезонность вакцинации и заболеваемости COVID-19. Маски также надо будет носить в сезон, отметил Проценко.

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Анастасия Шейкина
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