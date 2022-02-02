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Российский врач предрек регулярную вакцинацию от коронавируса в будущем

Врач Марьяна Лысенко: в будущем от COVID-19 придется вакцинироваться ежегодно

Фото: Carsten Koall / globallookpress.com

В будущем от коронавируса придется регулярно проходить вакцинацию, предрекла главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. Об этом сообщает ТАСС.

«Безусловно, в перспективе, я думаю, что (...) мы будем жить в ежегодном режиме вакцинирования, как это происходит во время респираторного вируса», — объяснила она.

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Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что коронавирус может превратиться в сезонное заболевание к осени 2022 года. По его словам, в таком случае коронавирус можно будет контролировать с помощью вакцинации, как и грипп.

За минувшие сутки в России были госпитализированы 17 201 пациентов с COVID-19. По сравнению с предыдущими сутками, количество госпитализаций снизилось на 1,6 процента — тогда было 17 487.

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Никита Абрамов
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