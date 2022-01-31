Проценко назвал сроки превращения COVID-19 в сезонную инфекцию

Коронавирус может превратиться в сезонное заболевание к осени. Такие сроки назвал главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью RTVI. Трансляция ведется на YouTube.

Он выразил надежду, что в осенний период Россия сможет зайти с COVID-19 как с сезонной инфекцией, а не как с пандемией. В таком случае коронавирус можно будет контролировать с помощью вакцинации, как и грипп, что позволит отказаться от ношения масок и снова возвращаться к подобной практике лишь в эпидемический сезон.

Ранее Проценко заявил, что предотвратить заражение COVID-19 позволит ношение маски. Для подготовки иммунной системы к встрече с вирусом нужна вакцинация, отметил он.

Кроме того, он уточнил, что вакцинированный может заразиться коронавирусом. «Вопрос, как он протекает — бессимптомно, с легким течением, возможно, с госпитализацией. Но процент этот ничтожно низкий», — подчеркнул Проценко, добавив, что подавляющее число пациентов больницы в Коммунарке не делали прививку.