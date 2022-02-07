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Из Польши экстрадирована обвиняемая в мошенничестве с турпутевками россиянка

Польша выдала России женщину, обвиняемую в мошенничестве с туристическими путевками

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По требованию Генпрокуратуры РФ Польша выдала России Лилию Коваленко, обвиняемую в мошенничестве с туристическими путевками. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 7 февраля, сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, преступление случилось еще в 2015 году — Коваленко, будучи директором турфирмы «Восьмое небо-тур», получила от четырех человек 700 тысяч рублей. За эти деньги она должна была подобрать турпоездки, забронировать билеты и прочее. Однако она просто присвоила деньги и исчезла. По поручению Генеральной прокуратуры женщина была объявлена в международный розыск. В поле зрения правоохранителей она попала летом 2021 года.

Когда правительство Польши одобрило экстрадицию, Лилия была доставлена в Россию. По вменяемой ей статье УК РФ «Мошенничество в крупном размере» россиянке грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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Леонид Микуляк
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