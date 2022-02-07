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Кремль ответил на желание Лукашенко получить от Путина звание полковника

Песков заявил, что президент Путин не имеет права присваивать звания в ВС другой страны

Фото: Maxim Guchek / BelTA / Reuters

В Кремле отреагировали на напоминание президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его российский коллега Владимир Путин обещал присвоить ему звание полковника российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

«Это две разные страны. И президент России не имеет права присваивать воинские звания в вооруженных силах другого государства», — заявил об указанном желании пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также ответил на слова Лукашенко о том, что Путин взамен якобы мог получить звание генерала, а также на предположения о создании объединенного командования в Союзном государстве. По словам официального представителя Кремля, он не располагает подобной информации и никогда об этом не слышал.

«Еще раз повторяю: скорее это была фигура речи», — заключил Песков.

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Варвара Кошечкина
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