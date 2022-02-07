Актриса отреагировала на критику ее небинарного персонажа в шоу «И просто так»

Актриса Сара Рамирес отреагировала на критику ее небинарного персонажа в шоу «И просто так», которое стало продолжением сериала «Секс в большом городе». Об этом сообщает The New York Times.

Артистка ответила на недовольство по поводу поведения этого героя, заявив, что у Че Диас есть своя аудитория. По ее словам, эти люди понимают, зачем такой персонаж появился в сериале. Актриса добавила, что на фоне хейта ей необходимо следить за ментальным здоровьем и защищать свое дело.

«Я рада той репрезентации, которую нам удалось отразить. Мы создали персонаж, который был обычным человеком, несовершенным, сложным, не стремящимся всем нравиться и не ищущим одобрения. Он просто хочет быть собой», — сказала Рамирес.

Ранее создатель оригинального сериала и сиквела Майкл Патрик Кинг также встал на защиту нового персонажа. «Люди будут искать злодея. Че, по моему мнению, является честным, опасным, сексуальным, смешным и теплым героем. То, что все остальные проецируют на этот персонаж, во многом связано с тем, чего хотят от истории Миранды. Это имеет мало общего с Че», — сказал он.

Оригинальный сериал выходил в эфир с 1998-го по 2004 год на телеканале HBO. Всего было снято 94 эпизода. Сценарий был написан по мотивам одноименной книги Кэндес Бушнелл. 9 декабря 2021 года состоялась премьера продолжения проекта.