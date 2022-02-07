В Госдуме ответили на идею внести веру в Бога в перечень традиционных ценностей

Россия является светским государством, поэтому не стоит вносить веру в Бога в перечень традиционных ценностей. Так на идею главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды ответила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, пишет радиостанция «Говорит Москва».

По ее словам, Русской православной церкви (РПЦ) следует «не перегибать палку». «У нас есть люди, которые не верят в Бога, мы не можем ущемлять их интересы. Они тоже должны быть и патриотами, их традиционная любовь к Родине не должна подвергаться сомнению», — отметила депутат.

К числу религиозных государств относятся, например, Иран и Израиль. Однако Россия должна идти другим путем. Тем более, что в стране есть разные конфессии, заключила Драпеко.

Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда предложил внести упоминание веры в Бога или религиозной веры в перечень традиционных ценностей России. «Без констатации этого факта разговор о сохранении традиционных ценностей практически теряет смысл», — подчеркнул представитель РПЦ.