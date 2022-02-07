В России призвали внести веру в Бога в перечень традиционных ценностей

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал внести упоминание веры в Бога или религиозной веры в перечень традиционных ценностей России. Его слова передает ТАСС.

«Важно (...) также учесть то обстоятельство, что религиозные объединения — это органичная часть гражданского общества, которая должна участвовать в поддерживаемых государством программах и проектах, нацеленных на сохранение и утверждение традиционных ценностей», — сказал Легойда, представляя позицию Русской православной церкви (РПЦ) в ходе дискуссии в Общественной палате.

Он отметил, что в нынешней редакции «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» не говорится о том, что религиозные объединения напрямую относятся к вопросам традиционных ценностей. «Без констатации этого факта разговор о сохранении традиционных ценностей практически теряет смысл», — отметил представитель РПЦ, подчеркнув, что религиозные убеждения влияли на формирование национального самосознания и традиций народов страны.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) назвал условие, при котором можно отказаться от крещения ребенка. По его словам, если родители выступают против воспитания ребенка в православной вере, то крестить его не следует.

