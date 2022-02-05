В РПЦ назвали условие для отказа от крещения ребенка

Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) назвал условие, при котором можно отказаться от крещения ребенка. Об этом он рассказал в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24». Запись доступна на YouTube.

Митрополит заявил, что если родители выступают против воспитания ребенка в православной вере, то крестить его тогда не следует. «Крещение — это не какой-то магический акт. Нельзя просто покрестить ребенка, например, для того, чтобы он не болел, или по каким-то иным причинам. Ребенка крестят для того, чтобы его воспитать в православной вере», — объяснил представитель РПЦ.

По его словам, если бабушка или другой родственник готов взять на себя воспитание ребенка в православной вере, то этот человек может договориться о крещении со священником. При этом митрополит Иларион предупредил, что это может привести к конфликту с родителями ребенка, и в этой связи посоветовал тщательно все обдумать.

Ранее глава ОВЦС раскритиковал американский стриминговый сервис Netflix за гей-пропаганду в фильмах и сериалах, предназначенных для молодежи. По мнению митрополита Илариона, любые меры, направленные на сохранение детей от такого влияния, следует приветствовать.