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В Госдуме ответили на слова посла США о суверенитете Японии над Южными Курилами

Депутат Чепа назвал политическим абсурдом суверенитет Японии над Южными Курилами

Фото: Юрий Мальцев / Reuters

Суверенитет Японии над Курильскими островами — это политический абсурд очередных некомпетентных дипломатов США. Так на слова американского посла в Японии Рама Эмануэля о суверенитете Токио над южной частью островов ответил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, пишут «Известия».

По словам депутата, когда Рузвельт, Черчилль и Сталин подписывали договоренности по результатам Второй мировой войны, они не предполагали, что появятся послы, которые будут опровергать договоренности стран-победителей.

Ранее посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над южной частью Курильских островов, которую в Токио называют северными территориями.

В свою очередь российский посол в Японии Михаил Галузин заявил, что страна не признает территориальные притязания Токио по вопросу южных Курил. Он отметил легитимность территориальной юрисдикции России над этой частью островов, а также призвал не пытаться использовать в международных отношениях «произвольно изобретенные правила» западных стран.

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Юлия Ямпольская
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