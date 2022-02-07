Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США поддержали Японию в споре о Курилах

Посол США напомнил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над южной частью Курил

Фото: Alexandr Liskin / globallookpress.com

Вашингтон признает суверенитет Японии над южной частью Курильских островов, которую в Токио называют северными территориями. Об этом напомнил посол США в Японии Рам Эмануэль в Twitter.

«В этот день 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу быть предельно ясен — Соединенные Штаты поддерживают Японию в вопросе северных территорий», — подчеркнул дипломат. Он также поддержал усилия Москвы и Токио по решению территориального спора и заключению мирного договора.

Материалы по теме:
Выпил водки с Лавровым и сравнил Курилы с Крымом. Чего ждать от нового премьер-министра Японии?
Выпил водки с Лавровым и сравнил Курилы с Крымом. Чего ждать от нового премьер-министра Японии?
8 октября
Российско-японские осложнения. Чем опасно обострение курильского кризиса и на что готовы японцы, чтобы вернуть острова?
Российско-японские осложнения.Чем опасно обострение курильского кризиса и на что готовы японцы, чтобы вернуть острова?
5 августа

Эмануэль высказался о ситуации на Украине и отметил, что пренебрежение Россией суверенитетом другого государства не является чем-то новым. Он упомянул обвинения в адрес российской стороны в стягивании войск к украинским границам.

Ранее посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что Россия не признает территориальные притязания Токио по вопросу южных Курил. Он подчеркнул легитимность территориальной юрисдикции России над этой частью островов и призвал не пытаться использовать в международных отношениях «произвольно изобретенные правила» стран Запада.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс подразделений украинских националистов
Россиянам раскрыли стоимость романтического отдыха в Таиланде
Россиянин напал на водителя такси во время движения и попал на видео
Российского депутата арестовали за нарколабораторию
ОКР сообщил о положительном тесте канадки на COVID-19 перед матчем с Россией
Подcчитаны потери производителей смартфонов из-за санкций против России
В ДНР сообщили о появлении в Донбассе польских наемников
Губерниев оценил победу России в командном турнире по фигурному катанию на ОИ
Невеста Роналду потратила на подарок возлюбленному миллионы рублей
Российский пенсионер получил 12 лет колонии за госизмену
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.