США поддержали Японию в споре о Курилах

Вашингтон признает суверенитет Японии над южной частью Курильских островов, которую в Токио называют северными территориями. Об этом напомнил посол США в Японии Рам Эмануэль в Twitter.

«В этот день 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу быть предельно ясен — Соединенные Штаты поддерживают Японию в вопросе северных территорий», — подчеркнул дипломат. Он также поддержал усилия Москвы и Токио по решению территориального спора и заключению мирного договора.

Эмануэль высказался о ситуации на Украине и отметил, что пренебрежение Россией суверенитетом другого государства не является чем-то новым. Он упомянул обвинения в адрес российской стороны в стягивании войск к украинским границам.

Ранее посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что Россия не признает территориальные притязания Токио по вопросу южных Курил. Он подчеркнул легитимность территориальной юрисдикции России над этой частью островов и призвал не пытаться использовать в международных отношениях «произвольно изобретенные правила» стран Запада.