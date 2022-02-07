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На Украине провозгласили Манифест о возрождении украинской кухни

Украинские шеф-повора и чиновники подписали Манифест о возрождении украинской кухни

Фото: Shutterstock

На Украине шеф-повара и чиновники провозгласили Манифест о возрождении украинской кухни. Об этом сообщает издание «Новое время».

Главной целью подписанного манифеста стало возрождение украинской этнической кухни с учетом уникальности и гастрономической специфики каждого региона. Предполагается, что это позволит повысить интерес туристов со всего мира к Украине и развить гастротуризм в самой республике.

Со стороны государства манифест поддержали министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, первый заместитель министра иностранных дел республики Эмине Джапарова, заместитель министра экономики страны Александр Грибан и генеральный директор Украинского института Владимир Шейко.

Среди подписавших документ шеф-поваров оказались более 20 человек, в частности — Ярослав Артюх, Элеонора Баранова, Виталий Гуралевич, Мирали Дилбази и Евгений Клопотенко.

В ноябре депутаты Верховной Рады выступили с инициативой учреждения государственного праздника для поддержания народного духа и привлечения иностранных туристов в страну. В качестве подобного значимого события украинские парламентарии предложили отмечать День борща.

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Георгий Нестеров
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