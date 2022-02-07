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Россиянин сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе и попал на видео

Мужчина сбил на переходе женщину с ребенком в Красноярске и попал на видео

В Красноярске мужчина сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком, после этого посадил их к себе в машину и увез в неизвестном направлении. Видео инцидента публикует Telegram-канал Kras Mash.

На кадрах видно, что два человека переходят дорогу по зебре. На них наезжает автомобиль, после чего пострадавшие россияне проезжают на капоте машине несколько метров и падают на асфальт.

Видеозапись заканчивается тем, что после ДТП к месту происшествия подходят прохожие и пытаются оказать пострадавшим помощь.

По данным авторов канала, полиция ищет женщину с ребенком и водителя, который сбил пешеходов. Пострадавшие не написали заявления в полицию, об их состоянии не сообщается.

Ранее в Тюменской области пьяный тракторист, пытаясь обогнать другой трактор, насмерть сбил пешехода. Россиянин скончался на месте, а тракторист скрылся с места ДТП.

Анастасия Шейкина
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