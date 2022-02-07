В Минпросвещения отреагировали на увольнение учительницы из-за стихов Хармса

Учительницу из гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафиму Сапрыкину, которую якобы уволили после прочтения на уроке стихов Даниила Хармса и Александра Введенского, необходимо восстановить в правах. Так отреагировал на увольнение педагога глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его цитирует ТАСС.

«У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать дубину по поводу и без, что мы получим на выходе?» — сказал Кравцов.

По его словам, педагог должна продолжить работать с детьми. Глава ведомства также призвал административных работников более чутко относиться к учителям и заявил, что Минпросвещения России проверит информацию об увольнении россиянки.

Ранее власти Санкт-Петербурга заявили, что Сапрыкину никто не вынуждал увольняться после прочтения стихов — она сама написала заявление. Они пояснили, что изначально урок должны были посвятить Дню героев 9 декабря, приуроченному к битве под Москвой, но учительница поменяла тему, никого не предупредив.

Российская учительница сообщила об увольнении за чтение стихов Хармса и Введенского в воскресенье, 6 февраля. Она рассказала, что в декабре 2021 года директор гимназии собрала экстренное совещание, на котором заявила, что поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов».