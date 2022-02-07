Китай сорвал торговую сделку после «войны» с США

Американский истеблишмент ожидает «конкретных действий» со стороны Китая, который должен выполнить свои обязательства по дополнительным закупкам товаров и услуг в США согласно заключенной в январе 2020 года торговой сделке, сообщает Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«Поскольку мы унаследовали эту сделку, мы привлекли [Китай] к проблеме невыполнения обязательств по закупкам как для борьбы за американских фермеров, владельцев ранчо и производителей, так и для того, чтобы дать Китаю возможность выполнить свои обязательства», — заявил источник.

Представители США продолжат давление на Китай, при этом признавая, что условия соглашения не дают американскому правительству достаточных рычагов для этого. Подобные призывы были сделаны за день до публикации правительством США данных о торговле за год. По ожиданиям экспертов, статистика продемонстрирует значительное невыполнение обязательств Китая по увеличению закупок американских товаров, энергии и услуг. Таким образом, Пекин сорвал сделку, последовавшую за торговой войной государств.

Ранее заместитель торгового представителя США Сара Бьянки заявляла, что Китай не выполнил свои обязательства по закупкам в рамках сделки, и переговоры между Вашингтоном и Пекином были «очень трудными». Представитель посольства Китая в Вашингтоне на прошлой неделе отметил, что Пекин работал над реализацией договора, несмотря на последствия COVID-19, глобальную рецессию и сбои в цепочке поставок.

По данным старшего научного сотрудника Института международной экономики Петерсона Чада Боуна, к ноябрю 2021 года Китай выполнил свои обязательства только на 60 процентов. Согласно заявлению министра сельского хозяйства США Тома Вилсака, Китай должен дополнительно приобрести сельхозпродукции на 13 миллиардов долларов.

Договор, подписанный бывшим президентом США Дональдом Трампом в январе 2020 года, обязал Китай увеличить закупки сельскохозяйственных и промышленных товаров, энергии и услуг в США в 2020-2021 годах на 200 миллиардов долларов по сравнению с уровнем 2017 года. Торговая сделка предотвратила усиление длившейся почти три года торговой войны между США и Китаем, обернувшейся для стран ощутимыми потерями. Вместе с тем, по словам президента США Джо Байдена, торговая сделка не решает основных проблем с экономикой Китая.