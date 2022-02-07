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В Госдуме предложили ввести ограничение по оформлению сим-карт

RT: депутат Матвейчев предложил ограничить до 3 число оформляемых сим-карт на одно лицо

Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил определить предельно допустимое количество мобильных телефонных номеров, оформляемых на одного гражданина. Соответствующее письмо направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию документа.

Как указал Матвейчев, в СМИ периодически возникают сообщения о случаях о массовых оформлениях сим-карт недобросовестными сотрудниками дилерских компаний на паспортные данные ничего не подозревающих клиентов. В результате эти мобильные номера оказываются в распоряжении неустановленных третьих лиц, которые в том числе могут использовать их в мошеннических целях.

В этой связи парламентарий просит Минцифры рассмотреть возможность введения лимита и ограничить оформление тремя сим-картами на одного гражданина совокупно у всех операторов мобильной связи. Кроме того, Матвейчев высказал идею о создании единой информационной системы мобильных операторов для учета количества телефонных номеров, оформленных на одно и то же физическое лицо.

С декабря 2021 года в России действует закон, который обязывает операторов вносить данные о каждом пользователе сим-карты в государственную базу данных. Такой метод поможет бороться с телефонными мошенниками и с использованием номеров в интересах террористических организаций.

Марина Совина
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