Криминального авторитета Ахмеда Сутулого оправдали присяжные

Криминального авторитета Дулата Йоуло, более известного как Ахмед Сутулый, оправдали присяжные и суд освободил его прямо в зале заседания. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает Telegram-канал 112.

Ранее сообщалось, что криминального авторитета Сутулого задержали сразу после освобождения в Москве. Гагаринский районный суд приговорил его, к двум годами десяти месяцам колонии общего режима за хранение наркотиков — в августе 2018 года его задержали с героином. Но суд тут же освободил мужчину от наказания за отбытием срока. Однако, оказаться на свободе Сутулый не смог, так как в Мособлсуде рассматривалось другое дело в отношении него — по относительно новой статье УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Спустя время присяжные признали его невиновным в этом преступлении.

До 2016 года Сутулый был Ахмедом Евлоевым, но сменил паспортные данные в возрасте 43 лет. В 2017 его задержали с пакетиком спайса. Сутулый сперва сидел в изоляторе, потом его выпустили после истечения предельного срока содержания под стражей, и он тут же рассказал СМИ, что наркотики подбросили — на пакетике не было его отпечатков пальцев, а в протоколе было указано, что пакетик находился в кармане его брюк. Но в тот день на нем были брюки без карманов.

Спустя несколько месяцев Дулат попался с пакетиком героина. Ситуация повторилась, Сутулый снова обвинил полицию в фальсификации улик.

Сутулый — один из самых колоритных авторитетов криминального мира России. В 2014 году он снялся в музыкальной комедии Валерия Тодоровского «Веселые ребята». В криминальной среде есть мнение, что он причастен к убийству легенды криминального мира Аслана Усояна, более известного как Дед Хасан.