Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Врач рассказал о новом частом симптоме омикрона

Инфекционист Тимаков рассказал о появлении повышенной потливости при заражении омикроном

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Заразившиеся омикроном пациенты стали чаще жаловаться на повышенную потливость. О появлении нового ярко выраженного симптома «Ленте.ру» рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Потливость стала встречаться чаще, особенно ночная и общая, генерализованная. Есть потливость, когда потеют руки и ноги, а при омикроне это общая потливость всего тела. Происходит так, что и одежду приходится менять, и подушку, и одеяло, причем и у детей, и у взрослых. Потеют и волосяные железы — голова становится мокрая», — рассказал врач.

Материалы по теме:
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января

Он отметил, что при заражении одним изпредыдущих штаммах также возникала потливость, но она была менее обильная и на нее реже обращали внимание.

Ранее сообщалось, что повышенная температура стала встречаться не более, чем у половины пациентов с коронавирусом. Как рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков, при этом температура остается одним из основных симптомов заражения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Гавашели
Обсудить
Последние новости
В ЕС объяснили сложности с поставками газа кризисом в отношениях с Россией
Western Union прекратит осуществлять переводы внутри России
Врач рассказал о новом частом симптоме омикрона
Макрон созвонился с Байденом в преддверии визита в Москву
В США превратят БМП Bradley в российские танки
Инвалид из Москвы подала в суд на сайт эскорт-услуг из-за отказа в регистрации
Глава «Комитета против пыток» покинул свой пост
Переболевший и вакцинированный врач заразился омикроном и описал симптомы
Захарова призвала заменить слово «натовцы» на «натисты»
В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях омикрон-штамма у детей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.