Самый частый симптом коронавируса исчез у половины пациентов с омикроном

Повышенная температура стала встречаться не более чем у половины пациентов с омикрон-штаммом. Об исчезновении этого распространенного симптома у больных COVID-19 в разговоре с «Лентой.ру» рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

При этом медик пояснил, что повышенная температура остается одним из основных симптомов, однако теперь он перестает быть самым частым.

Также Поздняков рассказал, что при заражении омикрон-штаммом коронавируса пациенты стали реже жаловаться на такие симптомы заболевания, как мышечные боли, снижение аппетита и аносмия (утрата обоняния и вкуса). «То есть то, что было типично для предыдущих штаммов, прежде всего аносмия, при омикрон-штамме встречается достаточно редко — по сравнению с дельтой количество таких людей с аносмией снизилось в восемь раз», — сказал специалист.

«Вирус мимикрирует, уходит от атаки коллективного иммунного ответа и все больше превращается в обычную респираторную инфекцию. Для вируса это мера вынужденная, если мы говорим о нем как о чем-то укладывающемся в разумные законы», — пояснил Поздняков.

Ранее ученый-генетик Дмитрий Прусс рассказал, что омикрон-штамм коронавируса иначе поражает органы человека — в отличие от дельты, он не стремится проникнуть в легкие, а атакует средние дыхательные пути. Для омикрона больше характерен бронхиолит средних дыхательных путей, а для дельты — более глубинное поражение самих легких, альвеол, объяснил он.

Кроме того, у заразившихся омикрон-штаммом стала реже фиксироваться потеря обоняния. Как объяснил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, это произошло из-за понижения тропности вируса и меньшей патогенности штамма. Из-за этого, по его словам, при омикроне больше легких случаев заражения, которые в том числе могут протекать бессимптомно.