Иммунолог объяснил исчезновение популярного симптома коронавируса у омикрона

Потеря обоняния стала реже фиксироваться у больных COVID-19 по двум причинам — из-за понижения тропности вируса и меньшей патогенности штамма омикрон. Так исчезновение популярного симптома коронавируса после появления омикрона объяснил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с «Лентой.ру».

Он уточнил, что пациенты с коронавирусом стали реже жаловаться на потерю обоняния с появлением дельта-штамма COVID-19. «Тут два момента: первый — это меньшая тропность вируса к соответствующим нервам, рецепторам, из-за чего происходит меньшее поражение», — сказал специалист.

Кроме того, из-за меньшей патогенности омикрон дает большую долю легких случаев заражения, в том числе бессимптомных, заявил Крючков.

Среди всех заражаемых в единицу времени омикрон дает больше таких случаев, но при этом он в принципе дает большее количество заражений Николай Крючков иммунолог

То, что потеря обоняния стала встречаться реже при заражении омикрон-штаммом коронавируса, в разговоре с «Лентой.ру» подтвердил и врач аллерогог-иммунолог Владимир Болибок.

«Потеря обоняния стала встречаться реже, чем раньше, и наблюдается в 20 процентах случаев, у каждого пятого. И самое главное — этот симптом появляется практически на исходе заболевания, а раньше был в самом начале, когда люди болели исходным, уханьским, штаммом. Кстати, при дельте тоже было заметно меньше потерь обоняния», — сказал специалист.

Болибок добавил, что основным симптомом по-прежнему остается повышение температуры — он встречается в 90 процентах случаев и обращать внимание надо в первую очередь на это. Потеря обоняния является необычным и характерным симптомом.

Ранее сообщалось, что заразность суперраспространителей коронавируса из-за омикрона станет выше. Как заявил вирусолог Александр Чепурнов, это произойдет из-за свойств омикрон-штамма коронавируса, который приобрел способность еще лучше присоединяться к рецепторам.

