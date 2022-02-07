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Топ-менеджер крупной российской компании погиб в Аргентине

Топ-менеджер «Таифа» Тесленко погиб при восхождении на гору в Аргентине

Фото: АО «УК «ТАИФ»

Во время туристической экспедиции в Аргентине погиб 61-летний топ-менеджер российской компании «Таиф» Дмитрий Тесленко. Трагический инцидент произошел во время восхождения на гору Аконкагуа в Андах, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

На отметке 6100 метров бизнесмену стало плохо. Другие участники группы пытались оказать ему первую помощь и запустить сердце, но безрезультатно. Спасатели доставили тело на базу Хорконес.

«Таиф» — российский инвестиционный холдинг. Ранее он являлся одной из крупнейших непубличных компаний России, под контролем которой находилась большая часть химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана. В 2020 году выручка холдинга составила 582 миллиарда рублей.

В 2021-м существенная часть активов в рамках слияния вошла в холдинг «Сибур». По итогам сделки акционеры «Таифа» получили 15 процентов в доле объединенной компании. В настоящее время под контролем группы остаются банк «Аверс», «Татнефтепродукт», а также строительные организации, телерадиокомпании, финансовые и торговые компании.

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Платон Щукин
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