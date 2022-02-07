Актер из фильма «Приключения Электроника» рассказал о впечатлении от Парижа

Российский и советский актер Владимир Торсуев, который получил известность после фильма «Приключения Электроника», рассказал, какое впечатление на него произвел Париж. Своим мнением артист поделился с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора актер высказался о разных городах мира, отметив, что ему очень понравилась Прага. «Париж меня в буйный восторг не привел в отличие от Китая и Таиланда», — заявил Торсуев.

Среди российских городов актер отметил Красноярск, где у него много друзей. При этом Торсуев не сразу оценил Новосибирск — там он работал в строительной компании. Москву актер назвал одним из самых красивых городов мира. По его словам, российская столица процветает.

В ноябре 2021 года Париж оценил российский певец Дмитрий Маликов. Он назвал французскую столицу самым красивым городом в мире благодаря архитектуре. Лондон показался артисту слишком дорогим.