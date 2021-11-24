Маликов назвал самый красивый город мира

Российский певец Дмитрий Маликов назвал Париж самым красивым городом в мире благодаря архитектуре. Своим мнением артист поделился с изданием «Москвич Mag».

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Во время разговора Маликова попросили сравнить Москву с такими крупными городами, как Лондон, Берлин, Париж и Нью-Йорк. По словам певца, российская столица быстро развивается. Маликов уточнил, что посетил Париж два года назад. «Конечно, там не такие чистые улицы, как в Москве, достаточно много арабского населения — не имею ничего против, это просто бросается в глаза. Но архитектуру Парижа не перебить ничем. Для меня это самый красивый город мира», — заявил Маликов.

Артист высказался о жизни в Великобритании и привел в пример слова знакомых о комфортных условиях жизни в Лондоне. «Но он дико дорогой: не знаю, кем надо быть и сколько зарабатывать, чтобы хорошо и достойно жить в Англии», — отметил Маликов. Певец также планирует посетить Берлин.

Ранее преимущество Москвы перед мировыми столицами определил директор Музея истории российской литературы имени Даля, отец ведущего Первого канала Дмитрия Борисова Дмитрий Бак. Он назвал ее столицей мира, а к достоинствам города отнес огромные леса и парки.