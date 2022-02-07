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В ЦАР поблагодарили Россию за помощь в «наведении порядка»

Посол ЦАР: Россия навела порядок в стране за год, Запад не мог это сделать десятилетиями

Фото: Владислав Тимофеев / Минобороны РФ

Россия помогла властям Центральноафриканской Республики (ЦАР) навести порядок в стране, в то время как Запад не мог сделать этого десятилетиями. Об этом заявил посол ЦАР в РФ Леон Додону-Пунагаза, передает РИА Новости.

«С французами, американцами и другими — сколько лет дружили, и что они сделали? Эти военные группировки сколько лет покоя не дают ЦАР?» — отметил дипломат. Он поблагодарил Москву за помощь и подчеркнул, что ситуация в республике была ужасной.

Додону-Пунагаза также призвал отменить оружейное эмбарго в отношении ЦАР. Он заявил, что у действующих на территории страны боевиков больше оружия, чем у правительства.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что на территории ЦАР действительно находятся инструкторы из России, однако Москва не вмешивается во внутренние дела африканской страны. При этом он отметил, что Москва реализует отношения с властями ЦАР «на различных уровнях».

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Виктория Кондратьева
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