В Кремле оценили присутствие российских инструкторов в ЦАР

На территории Центральноафриканской Республики (ЦАР) действительно находятся инструкторы из России, однако Москва не вмешивается во внутренние дела африканской страны. Так оценил присутствие в республике российских военных официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в четверг, 20 января.

«Там действительно есть наши военные советники... Но, безусловно, какое-то участие во внутренних процессах ЦАР невозможно, и об этом речи не идет», — заверил пресс-секретарь российского президента.

При этом он отметил, что Москва реализует отношения с властями ЦАР «на различных уровнях».

Ранее в январе посол России в ЦАР Александр Бикантов заявил, что в настоящее время в республике находится 1135 российских военных инструкторов. По его словам, они прибыли в страну в начале 2018 года по просьбе президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры, который опасался захвата столицы Банги боевиками.

В июне прошлого года телеканал CNN опубликовал расследование, проведенное совместно с независимой расследовательской группой The Sentry («Часовой»). В нем россиян и предполагаемых сирийских наемников, действующих на стороне военных ЦАР, обвинили в массовых убийствах мирных жителей, которые не принимали участия в боевых действиях. МИД России назвал упомянутую статью «пропагандистским залпом».

До этого российских специалистов уже неоднократно обвиняли в преступлениях против жителей ЦАР. В частности, в расследовании RFI указывалось, что войска республики и их российские союзники причастны к сотне случаев нарушения прав человека и международного гуманитарного права, в том числе к 26 внесудебным казням, пяти случаям изнасилования, а также 27 произвольным арестам и лишению свободы.