Российская нефть рекордно подорожала

Цена российской нефти Urals с поставкой в Европу превысила 95 долларов за баррель, что стало рекордом с 17 сентября 2014 года. Об этом сообщило международное ценовое агентство Argus.

Цена Urals на северо-западе Европы (CIF Роттердам) 4 февраля взлетела на 4,66 доллара, подорожав до 95,12 за баррель. В Средиземноморье (CIF Аугуста) цена на партии нефти Urals объемом от 80 до 100 тысяч тонн увеличилась в конце прошлой недели на 3,09 доллара за баррель — до 96,28 доллара. Последний раз российская нефть стоила дороже 9 сентября 2014 года — 97,41 доллара за баррель.

Российский сорт подорожал вслед за ростом мировых котировок нефти на фоне геополитической напряженности и из-за опасений недостаточного предложения сырья, отмечают эксперты.

Базовая цена на сорт Urals в российском бюджете заложена на уровне 44,2 доллара за баррель. В зависимости от нее Минфин покупает или продает валюту.

Ранее экономист, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что уже в первом квартале 2022 года цена барреля нефти Brent может превысить 100 долларов. На рост цены нефти также влияет переход многих стран на экологичные источники энергии.