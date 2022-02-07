Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российская нефть рекордно подорожала

Цена Urals превысила рекордные 95 долларов за баррель

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Цена российской нефти Urals с поставкой в Европу превысила 95 долларов за баррель, что стало рекордом с 17 сентября 2014 года. Об этом сообщило международное ценовое агентство Argus.

Цена Urals на северо-западе Европы (CIF Роттердам) 4 февраля взлетела на 4,66 доллара, подорожав до 95,12 за баррель. В Средиземноморье (CIF Аугуста) цена на партии нефти Urals объемом от 80 до 100 тысяч тонн увеличилась в конце прошлой недели на 3,09 доллара за баррель — до 96,28 доллара. Последний раз российская нефть стоила дороже 9 сентября 2014 года — 97,41 доллара за баррель.

Brent от TradingView

Российский сорт подорожал вслед за ростом мировых котировок нефти на фоне геополитической напряженности и из-за опасений недостаточного предложения сырья, отмечают эксперты.

Базовая цена на сорт Urals в российском бюджете заложена на уровне 44,2 доллара за баррель. В зависимости от нее Минфин покупает или продает валюту.

Ранее экономист, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что уже в первом квартале 2022 года цена барреля нефти Brent может превысить 100 долларов. На рост цены нефти также влияет переход многих стран на экологичные источники энергии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Строителева
Обсудить
Последние новости
Бастрыкин обратился к Путину из-за преступлений мигрантов
В Канаде призвали отказаться от фигурного катания на Олимпиаде из-за России
Экономист Россельхозбанка в Воронеже обирал клиентов и получил три года колонии
Истребители России и Белоруссии провели патрулирование границы
Названы возможные сроки внесения законопроекта о похоронном деле в Госдуму
В Норвегии возмутились победой Большунова на Олимпиаде
Власти решили продвигать российские технологии за рубежом
Актриса отреагировала на критику ее небинарного персонажа в шоу «И просто так»
Золото превзошло биткоин
Школьников с популярной в 70-х стрижкой решили выгонять с уроков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.