Кандидат в президенты Франции заговорила по-русски во время интервью

Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс во время телевизионного интервью заговорила по-русски и обратилась с призывом к народу России «вместе строить мир в Европе». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе, и начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой», — сказала Пекресс в эфире телеканала France 2. После этого она по просьбе ведущей перевела свою фразу на французский язык.

Ранее кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала в случае ее избрания вывести страну из НАТО. По мнению Ле Пен, Франция должна «защищать свои интересы и выйти из логики военных блоков». Также она предложила заменить Евросоюз на Европейский альянс наций и подчеркнула, что функционирование альянса «будет основано на суверенитете народов».