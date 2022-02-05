Кандидат в президенты пообещала вывести Францию из НАТО

Кандидат в президенты Франции от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала в случае ее избрания вывести страну из НАТО. Ее слова на встрече с избирателями передает РИА Новости.

По мнению Ле Пен, Франция должна «защищать свои интересы и выйти из логики военных блоков». «Поэтому мы выйдем из объединенного командования НАТО, чтобы нас больше не могли втянуть в чужие конфликты», — заявила она.

Помимо этого, политик предложила заменить Евросоюз на Европейский альянс наций. Она подчеркнула, что функционирование альянса «будет основано на суверенитете народов».

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен назвал Марин Ле Пен самым опасным человеком для страны. По его словам, избрание ее главой государства приведет к разногласиям в республике и гражданской войне.