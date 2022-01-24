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Глава МВД Франции назвал самого опасного для страны человека

Глава МВД Франции Дарманен: избрание президентом Марин Ле Пен приведет к гражданской войне
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Panoramic/ Globallookpress.com

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в интервью газете Journal du Dimanche назвал самого опасного для страны человека. По его мнению, это кандидат в президенты, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Министр отметил, что избрание ее главой государства приведет к разногласиям в республике и гражданской войне. Он предположил, что Ле Пен, скорее всего, выйдет во второй тур выборов.

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Дарманен добавил, что идея кандидата в президенты о «нулевой миграции» технически невыполнима, а фактическое прекращение притока мигрантов нежелательно для будущего Франции.

«Если когда-либо госпожа Ле Пен приступит к обязанностям, начнется национальная рознь, а затем гражданская война», — заключил глава МВД.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы участвовать в предстоящих выборах, однако время для выдвижения кандидатуры еще не пришло.

В сентябре стали известны кандидаты на президентских выборах во Франции. Среди них — лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, мэр Парижа Анн Идальго, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

Выборы президента Франции пройдут в два тура. Они намечены на 10 и 24 апреля 2022 года.

Марина Совина
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